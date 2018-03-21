Главы администраций и местные жители Африна выдали ВС Турции 18 террористов

Главы администраций и местные жители девяти сел Африна выдали ВС Турции 18 террористов, сообщил турецкий Генштаб в Twitter.

Также сообщается, что 20 марта ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в районе Хакурк на севере Ирака. В результате нейтрализовано 12 вооруженных боевиков, готовивших атаку.

Население Африна продолжает поддерживать ВС Турции. Накануне турецким военнослужащим были переданы три террориста в Африне, говорится в публикации.

Части ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии утром 18 марта очистили от террористов город Африн, а к вечеру того же дня взяли под полный контроль северные, восточные и западные районы региона. Шесть городов в районе Африн — Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатлы – очищены от боевиков YPG/PKK.

Операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK и ДЕАШ началась 20 января. Турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению Африна. Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе.