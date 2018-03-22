США сняли обвинения с охранников Эрдогана

США сняли обвинения с 11 из 15 охранников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые были арестованы после столкновений со сторонниками террористической группы PKK в Вашингтоне в мае 2017-го.

В ноябре прокуроры попросили снять обвинения с четырёх охранников Эгдогана. Затем, за день до визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару, 14-го февраля обвинения были сняты ещё с семи телохранителей президента. Среди последних был также руководитель службы безопасности Эрдогана.

Решение о аресте охранников президента привело к напряженным отношениям между Турцией и США.

В мае 2017-го во время официального визита Эрдогана в США произошла стычка между охраной президента и сторонниками РКК в результате чего сотрудники турецких служб были задержаны.