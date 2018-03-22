Эрдоган и Трамп проведут телефонный разговор

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп сегодня проведут телефонный разговор. Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на круглом столе редакторов в Агентстве Анадолу (АА).

Во время интервью, министр также прокомментировал тему отношений Турции и США.

«Анкара знает, что Трамп желает нормализации отношений. Но он должен усилить контроль над системой госуправления», — сказал Чавушоглу.

По его словам, если не удастся реализовать план по Манбиджу, то единственным путем будет уничтожение террористов.

Манбидж, который находится в северной Сирии, является одним из самых спорных городов между двумя государствами.

Анкара ранее обращалась с просьбой к Вашингтону о прекращении поставки оружия и поддержки террористов YPG в этом районе. США приняли просьбу Турции, но не выполнили обещаний, что стало причиной ухудшения отношений между государствами.