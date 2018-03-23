Германия выступает за нормализацию связей с Турцией

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за нормализацию отношений с Турцией.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе, Меркель отметила, что на саммите ЕС была обсуждена тема соглашений с Анкарой по миграционному кризису.

«Мы также выразили обеспокоенность в связи с Африном. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Средиземном море вблизи Кипра и по поводу двух греческих военных, которые задержаны турецкими силами», — перечислила Меркель.

Канцлер приветствовала предстоящую встречу представителей структур ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы выступаем за хорошие отношения с Турцией, однако у нас есть определенная обеспокоенность. Мы будем соблюдать договоренности по вопросу беженцев. Нам известно, что ЕС должен подготовить второй пакет помощи в размере 3 млрд евро. Берлин поддерживает данную идею», — сказала Меркель.