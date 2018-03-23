Террористы YPG начнут партизанскую войну против Турции, ССА в Африне — бывший лидер PYD

Боевики «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийского филиала террористической группы PKK — вскоре начнут партизанскую войну против ВС Турции и Свободной сирийской армии (ССА) в Африне. Об этом в четверг заявил бывший лидер террористической организации Партия «Демократический союз» (PYD) Салих Муслюм.

В беседе с AFP, Муслюм выразил своё разочарование Россией, подчеркнув, что у неё были некоторые «обязательства», когда российские войска вошли в Сирию.

«Они пообещали нам, что будут защищать сирийские территории», — сказал бывший глава PYD, добавив, что Турция не смогла бы успешно провести операцию в Африне «без помощи России».

20 января ВС Турции совместно с ССА начали операцию «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов YPG/PKK. На 58-ой день операции турецкие силы вошли в городской центр Африна и освободили его от террористов.