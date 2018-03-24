ВС Турции и ССА взяли под контроль весь Африн

Турецкая армия и бойцы оппозиционной «Сирийской свободной армии» (ССА) взяли под контроль всю территорию Африна в рамках антитеррористической операции «Оливковая ветвь». Об этом Генштаб ВС Турции сообщил в субботу.

В соответствии с сообщением, все сёла Африна были очищены от террористов.

Согласно сообщению, саперы ВС Турции проводят работа по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин, заложенных террористами на северо-западе Сирии.

Ранее сегодня, начальник Генштаба ВС Турции сообщил, что от террористов YPG-PKK и ДЕАШ осталось освободить всего несколько селений сирийского Африна.

Начальник Генштаба подчеркнул, что борьба с террористами будет вестись вплоть до уничтожения последнего боевика. «Каждый участник антитеррористических операций осознает недопустимость прекращения борьбы с преступностью. Либо мы погибнем, либо победим», — сказал Акар.

Акар напомнил, что в ходе антитеррористической операции на северо-западе Сирии погибли 49 турецких военнослужащих, еще 157 военных, после ранения, вернулись в строй.

В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. В то же время горы Африна представляют собой естественное укрытие для террористов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай.