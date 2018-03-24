Советник Трампа Джон Болтон подтвердил связь YPG и PKK

Будущий советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил связь сирийских «Отрядов народной самообороны» (YPG) с террористической группой PKK в Турции, признав, что США выбрали «неадекватную стратегию» поддерживая курдские группы, которые фактически «были связаны с марксистской курдской группой в Турции» для борьбы с террористической организацией ДАЕШ.

Во время интервью на Fox News 14-го марта, Болтона спросили о группировках в Сирии, которые поддерживает США, включая YPG, которая является сирийским филиалом террористической группы PKK.

«Это, я считаю, часть неадекватной стратеги администрации [Барака] Обамы, которую, к сожалею, продолжила администрация Трампа», — сказал Болтон, который также является бывшим представителем США при ООН.

«Мы поддерживали курдов, мы поддерживали правительство Ирака… чтобы победить ДАЕШ,» — продолжил Болтон. «Но мы в должной мере не признали, что эти курдские группировки связанны с марксистскими курдскими группировками в Турции, с которыми турецкое правительство борется уже много лет», — сказал он.

На вопрос обеспечивало ли правительство США оружием «марксистские силы» Болтон сказал, что «они (YPG/PYD) сказали, что они не являются марксистами, и что они не имели связей с РКК».

Болтон не первый раз выявляет связь между двумя террористическими организациями. В своей статье для Wall Street Journal, которая была написана 28-го июня 2017 года, советник сказал, что «курдские силы [YPG], предназначенные для борьбы с ISIS [ДАЕШ] связанны с марксистской группой РКК в Турции».