В Болгарии пройдёт саммит Турция-ЕС

В болгарском городе Варна 25 марта состоится саммит с участием президента Турции и руководства Европейского союза.

Обсуждения пройдут под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя Европейского совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Анкара ожидает от Евросоюза конкретных шагов по восстановлению атмосферы доверия, в частности, обновления соглашения по Таможенному союзу Турция-ЕС, упрощения визового режима для турецких граждан, ускорения процесса выделения финансовой помощи для сирийских беженцев в Турции и более весомого вклада в борьбу с терроризмом.

В то же время, представители ЕС воспринимают саммит в Варне в качестве платформы для укрепления сотрудничества с целью устранения проблем, накопившихся в отношениях с Турцией.

Саммит Турция-ЕС стартует в 19.00 по местному времени и продолжится два часа, после чего планируется совместная пресс-конференция.

В повестке дня обсуждений значатся темы связей Турции с ЕС (экономика, торговля, безопасность, борьба с терроризмом, внешняя политика), а также ситуация в Палестине, на Балканах, в Сирии, Ираке, Ливии и Мьянме.

Кроме того, Анкара выступает за устранение искусственных преград в переговорах по членству Турции в ЕС.

Эрдоган планирует также обсудить с Туском и Юнкером тему обязательств, взятых ЕС перед Анкарой, а также вопрос противодействия деятельности террористов в европейских странах.

Первый саммит Турция-ЕС состоялся в октябре 2015 года, в марте 2016 года были проведены еще два саммита. Саммит в Болгарии станет четвертым.