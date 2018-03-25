Террористы обстреляли укрытие мирных жителей в Африне

Репортер Агентства Анадолу (АА) зафиксировал момент нанесения ракетного удара по одному из укрытий жителей селения Мерьемейн в сирийском Африне.

На фоне приближения участников операции «Оливковая ветвь», террористы 9 марта бежали из этого населенного пункта,однако вскоре нанесли ракетный удар, причем по территории, где располагалось укрытие гражданских лиц.

Момент обстрела селения попал на камеру Хумаммеда Хаджа Мустафы, снимавшего происходящее для Агентства Анадолу.

На камере, установленной на центральной улице селения, видно, как женщина с детьми стоят у входа в убежище. Затем происходит взрыв.

Террористы YPG/PKK, оставляя селение Мерьемейн в сирийском Африне, нанесли удар по территории, где укрывались от боёв мирные жителиhttps://t.co/WCvQ3mgFfj pic.twitter.com/eYW7j1lYWQ — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) March 25, 2018

Репортер АА бежит к месту, где произошел взрыв. Раздаются крики и плач людей, укрывавшихся в убежище. До 30 мирных жителей в панике пытаются определить есть ли убитые или раненые.

Корреспондент АА выходит из укрытия , зовет на помощь с целью эвакуации раненых. Камера фиксирует раненую девочка, которую сажают в машину и увозят.

Вскоре выясняется, что осколочные ранения получили более 10 женщин и детей, погибших нет.

Население Меръемейн достигает 10 тыс. человек, большинство из которых этнические арабы.