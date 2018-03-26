МИД Турции выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

В послании, размещенном в микроблоге Чавушоглу в Twitter, министр выразил соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня»​.

«Выражаю соболезнования народу и властям России. Искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Желаю терпения и выдержки их близким», — написал глава ведомства.

Жертвами пожара в торговом центре в Кемерово стали 53 человека.