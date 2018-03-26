Турция выразила соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Представители турецкого правительства выразили свои соболезнования России и её народу в связи с трагедией в городе Кемерово.

Премьер-министр Бинали Йылдырым выразил соболезнования российскому коллеге Дмитрию Медведеву в связи с гибелью десятков человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

«От имени турецкого народа и от себя лично, выражаю соболезнования народу и властям России в связи с этим трагическим событием. Искреннее соболезную семьям жертв, терпения и выдержки близким», — говорится в послании Йылдырыма, текст которого приводит канцелярия Кабмина Турции.

Ранее, в послании, размещенном в Twitter, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу также посочувствовал в связи с произошедшим в Кемерово.

«Выражаю соболезнования народу и властям России. Искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Желаю терпения и выдержки их близким», — написал глава ведомства.

По данным МЧС России, в результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека.