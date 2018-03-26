Членство в Евросоюзе — стратегическая цель Турции, заявил Эрдоган

Саммит Турция-ЕС в Варне может внести позитивный вклад в решение вопросов, связанных с деятельностью Евросоюза, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Болгарию.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжит переговоры с ЕС с учетом активной роли Турции в регионе и мире.

«Мы пресечем попытки определенных кругов, подноготная которых хорошо известна Анкаре, воспрепятствовать усилиям Турции по вступлению в ЕС», — сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Турции.

«Мы еще раз напомним нашим коллегам, что у Турции нет никакой терпимости к двойным стандартам», — заявил президент.

Эрдоган ещё раз напомнил, что ЕС не выполнил свои обещания по финансированию и либерализации визового режима, входящих в договор о беженцах, и этот вопрос также будет обсуждаться на саммите.

Он добавил, что Турция ожидает безоговорочной поддержки со стороны ЕС в борьбе с террором.