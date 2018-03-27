Турция надеется на снятие напряженности в отношениях с ЕС

Анкара ожидает от партнеров на Западе не критики усилий по борьбе с проявлениями терроризма, а решительной поддержки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Турция-ЕС в болгарской Варне.

По словам Эрдогана, антитеррористические операции в Сирии вносят вклад в обеспечение безопасности не только Турции и сирийцев, но также европейских стран.

Встреча во дворце «Евсиноград» в Варне прошла с участием президета Эрдогана, председателя Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Турецкий лидер выразил надежду на скорейшее преодоление напряженности в отношениях с Европейским союзом.

Президент выразил надежду на то, что саммит в Варне стал первым шагом на пути восстановления доверия между Турцией и ЕС. «Сегодняшний обсуждения – важный, но недостаточный шаг. Необходимы конкретные усилия», — отметил глава государства.

«Попытка, вытолкнуть Турцию за пределы политики расширения, станет крупной ошибкой для ЕС, стремящихся превратиться в одного из ведущих игроков мировой политики», — предуредил Эрдоган.

Президент Турции привлек внимание к переговорам по упрощению визового режима с ЕС.

Эрдоган напомнил, что рабочий план по визовому вопросу был передан турецкой стороной в Еврокомиссию еще в начале февраля текущего года.«Мы довели до сведения представителей ЕС необходимость скорейшего завершения работы. Шаги Брюсселя в данном направлении будут восприняты в Анкаре с удовлетворением. Визовая тема не должна превращаться в предмет политических дискуссий и наносить вред доверию турецких граждан к ЕС», — сказал президент.

Эрдоган сообщил, что в ходе саммита Турция-ЕС, Анкара озвучила ожидания по вопросу обновления соглашения по Таможенному союзу с Брюсселем.

«Нельзя политизировать технические вопросы. Обсуждения по Таможенному союзу необходимо начать в самом скором времени», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции подчеркнул далее необходимость включения турок-киприотов в систему принятия решений по разведке и разработке природных ресурсов районов, прилегающих к острову Кипр. По словам Эрдогана, право участия турецкой общины острова в процесс принятия решений основано на нормах международного права и должно быть обеспечено вне зависимости от хода переговорного процесса по урегулированию многолетнего конфликта.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, дал высокую оценку реализации соглашения о мерах урегулирования миграционного кризиса между ЕС и Турцией. По его словам, данное соглашение стало успешным и привело к ощутимым результатам.

Юнкер заявил также, что гарантирует продолжение переговоров по членству Турции в ЕС.

Премьер Болгарии Бойко Борисов со своей стороны сообщил, что до конца июня состоится очередной саммит Турция-ЕС, на котором будут обсуждена реализация достигнутых договоренностей.