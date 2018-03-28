На турецко-сирийской границе откроется новый КПП

Принято решение об открытии нового КПП в турецкой провинции Хатай для ускорения доставки гуманитарной помощи в сирийский район Африн из Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Новый КПП будет открыт близ села Хамам в районе Кумлу провинции Хатай.

Решение об открытии КПП принято на заседании турецкого правительства в ходе обсуждения вопроса упрощения доставки гумпомощи в Африн.

В ближайшее время в провинции Хатай начнутся соответствующие работы.

Ранее сообщалось, что через КПП «Джилвегёзю» в сирийский Идлиб проследовали 26 фур с гуманитарной помощью.

Фуры с предметами первой необходимости, предоставленными Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и ООН, прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, откуда выехали в сирийскую провинцию Идлиб.

Гуманитарная помощь будет доставлена в Идлиб и близлежащие села.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.