Министр, глава разведки Косово сняты с постов

Министр внутренних дел и глава службы разведки Косово были сняты с постов после передачи шести функционеров террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) Анкаре в рамках совместной операции со службами Турции.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Косово Рамуш Харадинай в пятницу отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Косовского разведывательного агентства Дритона Гаш.

Как сообщается, глава правительства не был своевременно оповещён о данной акции. Харадинай в пятницу созвал внеочередное заседание правительства, на котором отправил силовиков в отставку.



«Есть элементы, которые делают неясной эту операцию и срочность депортации. Как премьер Косово, учитывая, что я не был проинформирован со стороны ни одной структуры об их задержании и депортации, я поступлю согласно с конституционной и законной ответственностью в связи с неясностями вокруг данных действий», — написал перед тем косовский премьер в Facebook.

Схваченные в ходе операции сторонники FETÖ/PDY осуществляли деятельность в балканских странах, организовывали побеги сторонников течения из Турции в страны Европы и США.

В Турцию на самолете турецкой разведки вчера были доставлены Джихан Озкан, Кахраман Демирез, Хасан Хусейин Гюнакан, Мустафа Эрдем, Осман Каракая и Юсуф Карабина. Все они были переданы судебным органам Турции.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.