Турция отвергает предложение Макрона о диалоге с СДС/YPG

Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с «Сирийскими демократическими силами» (СДС) и «Отрядами народной самообороны» (YPG) — сирийского филиала террористической группы PKK— и возможном посредничестве Франции, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в пятницу..

«Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно «диалога, контактов и посредничества» между Турцией и террористической структурой (СДС). Вместо того, чтобы делать шаги, которые приведут террористическую группировку к легализации, страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны демонстрировать открытую и ясную позицию против любого терроризма. Различные названия не спрячут истинное лицо террористической организации», — написал Калын в Twitter.

По его словам, под названием СДС члены YPG/PKK пытаются получить легитимность.

«Макрон говорит странные вещи. Мы опечалены позицией Франции. Нам не нужны посредники. Откуда вы взяли, что нам нужно сесть за стол переговоров с террористами? С ними мы будем поступать, как в (сирийском) Африне», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

Позже вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что военная поддержка СДС будет рассматриваться как нападение на Турцию.

«Гарантии Франции относительно поддержки террористических группировок PYD/YPG и ее заявление по этому поводу — открытая поддержка терроризма, попытка легализовать террористические организации, открытое сотрудничество и солидарность с террористами, которые атакуют Турцию. Это неприемлемо. Турция решительно настроена на борьбу с терроризмом. Тот, кто поддерживает террористов, потеряет дружбу Турции», — написал Боздаг в Twitter.



Он добавил, что «те, кто вступит в связь с террористами против Турции и будет вместе с ними нападать на Турцию, станут такими же целями для нее, как и террористы».



Вице-премьер Турции выразил надежду, что «Франция не будет совершать подобных нерациональных шагов».

Макрон в четверг встретился с делегацией «Сирийских демократических сил» (СДС) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке страны. Как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, Макрон выразил надежду на возможность установления диалога между Турцией и «Сирийскими демократическими силами» при содействии Франции и мирового сообщества.