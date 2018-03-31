Встреча президентов Турции, РФ и Ирана пройдет 4 апреля

В среду, 4 апреля в Анкаре пройдет встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, России Владимира Путина и Ирана Хасана Рухани на тему сирийского урегулирования.

В администрации главы Турецкого государства сообщили, что в канун встречи лидеров трех стран, 3 апреля в Анкаре состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня (ССВУ).

Заседание ССВУ пройдет под председательством Эрдогана и Путина с целью обсуждения широкого спектра вопросов турецко-российских отношений. Участники заседания, в котором примут участие и министры двух стран, в числе прочих, затронут темы региональной и мировой повестки дня.

В рамках визита в Турцию, Путин примет участие в официальной церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую».

В администрации главы государства сообщили также о готовящейся двусторонней встрече президентов Турции и Ирана.