Заместители глав дипломатий Турции и США обсудили Сирию на встрече в Вашингтоне

Первый заместитель главы МИД Турции Умит Ялчин провел в Вашингтоне переговоры с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество в Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого внешнеполитического ведомства в субботу.



«Ялчин и Салливан рассмотрели текущее состояние турецко-американских отношений и договорились продолжить в духе партнерства работу по решению основных вопросов. Собеседники также обсудили пути укрепления сотрудничества между Турцией и США в усилиях по окончательной ликвидации террористической группировки ДАЕШ и обеспечению безопасности и стабильности в освобожденных от ДАЕШ регионах Сирии», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Ялчин и Салливан также обсудили проблему сирийского Манбиджа, которая осложняет турецко-американские отношения из-за присутствия в этом регионе сил террористов при поддержке США, «подтвердив достигнутые ранее договоренности и решимость двигаться дальше».



Кроме того, Ялчин проинформировал Салливана о ситуации в сирийском Африне и усилиях Турции по оказанию гуманитарной помощи. Также были рассмотрены консульские и судебные вопросы, касающиеся двухсторонних отношений.