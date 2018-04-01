Женщина критикует репортёра за вопросы о турецкой армии в Ираке

В иракском Эрбиле женщина рассказала о жестокости РКК, раскритиковала журналиста за вопросы о турецкой армии, в то время как в деревне нет условий для удовлетворения базовых потребностей жителей https://t.co/OeaMtno8k9 pic.twitter.com/iiBG1a2d6s — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 1, 2018

В иракском Эрбиле во время интервью с репортёром Rudaw женщина раскритиковала журналиста за вопросы о турецкой армии, в то время как в деревне нет условий для удовлетворения базовых потребностей жителей.

На видео, которое быстро распространилось в социальных сетях, репортёр спросил были ли какие-либо бомбардировки деревни.

Женщина ответила, что турецкие военные никогда не атаковали деревню, а бомбардировки проводили только на холмах за ней, добавив, что турецкие солдаты сказали, что не причинят никому вреда.

Когда женщина жаловалась на то, что не может вывести животных из деревни репортёр спросил, не преграждают ли дорогу турки.

«Турки дают нам дорогу, но РКК не дают», — сказала женщина.

«Но вы должны что-то сделать; у нас нет дорог, электричества и воды. У нас здесь нет школы. Вместо того, чтобы спрашивать о наших дорогах, воде и школе, вы спрашиваете о турецких войсках», — добавила она.

В 17:00 20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению региона Африн.