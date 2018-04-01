Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова о неких преступлениях ВС Турции против гражданского населения сирийского Африна.

«Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время, как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью», — сказал Эрдоган в провинции Адана.

Турецкий лидер призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары. «Нетаньяху должен быть искренним и перестать критиковать Турцию. В противном случае израильские власти так и не получат позитивного отклика от Анкары», — сказал Эрдоган.

«Мне не нужно объяснять миру насколько жестока израильская армия. Всё и так очевидно после действий этого террористического государства в секторе Газа и Иерусалиме», — добавил президент.

Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения со стороны Турции в несоразмерном применении силы против палестинских демонстрантов, заявив, что Анкара не имеет права читать мораль «самой нравственной армии в мире».

«Самая нравственная армия в мире не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население», — говорится в ответном заявлении Нетаньяху, распространенном его пресс-службой.