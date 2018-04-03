Путин прибыл в Турцию в рамках двухдневного визита

Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Турции Анкару. Это первая зарубежная поездка российского лидера после победы на выборах, Путин совершает ее по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана.

В аэропорту «Эсенбога» Путина встречали заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, губернатор турецкой столицы Эрджан Топаджа и другие.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал своего российского коллегу на церемонии официальной встречи в Президентском комплексе.

Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ на АЭС «Аккую». Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.



Затем состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.



В среду в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.