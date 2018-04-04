В Анкаре пройдёт встреча лидеров РФ, Ирана и Турции

Лидеры РФ, Турции и Ирана обсудят весь спектр сирийского урегулирования, наметят перспективы, которые можно оценить сейчас как хорошие, сообщил журналистам спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.



В среду в Анкаре пройдёт встреча Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани по Сирии. Лидеры трёх стран встретятся в таком формате во второй раз. Первый российско-ирано-турецкий саммит состоялся в Сочи в ноябре прошлого года.



«Весь спектр вопросов, касающихся сирийского урегулирования, потому что, конечно, времени прошло много с первого саммита. Нужно просто подвести определенный итог и наметить перспективы», — сказал Лаврентьев.

