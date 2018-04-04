В Анкаре прошла встреча лидеров Турции, РФ и Ирана

В среду в Анкаре состоялась встреча Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани по Сирии.

Президенты Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани подписали заявление по Сирии, в котором согласились продолжать сотрудничество для достижения мира в Сирии и защиты мирного населения в зонах деэскалации, сообщается на сайте администрации иранского лидера.



«(Президенты) подтвердили свою решимость продолжать активное сотрудничество по Сирии ради достижения долгосрочного перемирия между конфликтующими сторонами и продвижения политического процесса, закрепленного резолюцией 2254 Совета безопасности ООН», — говорится в сообщении.

«Турция осознает свои обязанности в Сирии и выполняет их максимально внимательно», — сказал президент Эрдоган по итогам трёхсторонней встречи.

Политизация гуманитарной проблематики в Сирии недопустима, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Важное место в нашей дискуссии заняла гуманитарная проблематика. Была констатирована недопустимость политизации этой темы, необходимость четкого выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН, которая направлена на облегчение страданий мирного населения на всей территории Сирии», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита с участием его турецкого и иранского коллег Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.

Лидеры трёх стран встретились в таком формате во второй раз. Первый российско-ирано-турецкий саммит состоялся в Сочи в ноябре прошлого года.