Вице-премьер-министр Шимшек опроверг слухи об отставке

Вице-премьер-министр ответственный за экономику Мехмет Шимшек опроверг слухи об отставке на своей странице в Twitter в четверг.

В своём сообщении министр заявил, что намерен продолжать «служить турецкому народу».

Слухи об отставке Шимшека недавно распространились в турецких СМИ.

Ранее в четверг, пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что администрация президента не была осведомлена о происходящем.

В 2007—2009 годах Шимшек занимал пост государственного министра. В 2009—2015 годах занимал пост министра финансов. В 2015 году был назначен на пост вице-премьера.