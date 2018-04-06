Президент Кыргызстана совершит визит в Турцию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9-10 апреля посетит с официальным визитом Турцию, сообщил завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияр Сыдыков.

В рамках визита запланирована встреча глав двух государств в формате один на один и в расширенном составе.

Сыдыков назвал Турцию «хорошим другом и надежным партнером Кыргызстана».

«Основной целью визита в Турцию является установление политического диалога и обмен мнениями по вопросам киргизско-турецкого сотрудничества, расширение и углубление торгово-экономических связей и придание импульса развитию сотрудничества в рамках региональных и международных организаций. Во время визита планируются официальные встречи с президентом, премьер-министром и спикером великого Национального собрания Турции», — сказал Сыдыков.

В программу визита президента Кыргызстана также входят встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и спикером парламента Исмаилом Кахраманом.

Кроме того, между двумя странами планируется подписать ряд документов по расширению сотрудничества в сферах социального обеспечения, сельского хозяйства, спорта, инвестиций и культуры, а также соглашение о сотрудничестве в области СМИ.

После этого президент Кыргызстана отправится с рабочим визитом в Брюссель, где 11-12 апреля у него запланированы встречи с представителями Евросоюза.