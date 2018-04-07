Турция создала 9-й наблюдательный пункт в сирийском Идлибе – генштаб

Турецкие военные создали в сирийской провинции Идлиб девятый наблюдательный пункт для контроля над зоной деэскалации, сообщил генштаб ВС Турции.



«В Идлибе сооружен девятый наблюдательный пункт», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.



По сообщению агентства Anadolu, военный конвой, состоящий из 100 транспортных средств, пересек утром в субботу турецко-сирийскую границу и достиг места расположения наблюдательного пункта — селения Морик, расположенного в 88 километрах от границы.



На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.



Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.