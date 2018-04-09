Турция готова отправить миротворцев на Донбасс

Турция готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным пресс-службы, Порошенко в понедельник прибыл в Стамбул, где встретился с Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

«Президент Петр Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе… Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», — сообщила пресс-служба.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества «в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере».

«Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром», — говорится в заявлении.

Вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими войсками и сепаратистами, поддерживаемыми Россией, вспыхнул после Евромайдана — массовых протестов против правительства тогдашнего президента Виктора Януковича.

С начала столкновений в 2014 году погибло более 10 тысяч человек.