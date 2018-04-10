МИД Беларуси направил в посольство Турции ноту из-за парковки дипавто

Министерство иностранных дел Беларуси направило ноту протеста в посольство Турции в Минске в связи с нарушением правил дорожного движения машиной турецкой дипломатической миссии.

В начале марта недалеко от железнодорожного вокзала Минска была замечена машина с дипномерами, которая была припаркована посреди тротуара, сообщает портал onliner.by.

По информации сайта, водитель не отреагировал на замечания прохожих.

Об инциденте узнали в МИД Беларуси.

«Информируем, что в посольство Турции была направлена соответствующая нота. В ответ получено заверение о неукоснительном соблюдении впредь Правил дорожного движения», — заявили в ведомстве.