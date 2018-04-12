Эрдоган и Путин провели телефонный разговор по Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным последние события в Сирии, сообщает источник в администрации президента Турции.

«Сегодня президент обменялся мнениями с президентом России Владимиром Путиным относительно последних событий в Сирии. Оба лидера договорились продолжать тесные контакты», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Эрдоган заявил, что Анкара планирует и дальше поддерживать отношения как с Западом, так и с Россией.

«Наши отношения с Россией, Ираном и Китаем не являются альтернативой отношениям с Западом, они их дополняют»,— сказал президент.

В среду президент Эрдоган также провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.