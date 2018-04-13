Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным и Трампом шаги к миру в Сирии

Шаги, которые могли бы привести к установлению мира в Сирии, обсуждались в ходе телефонных разговоров президента Тайипа Эрдогана с его российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил турецкий лидер в пятницу.

«Наши переговоры продолжаются и будут продолжаться и в будущем», — сказал Эрдоган, подчёркивая роль Турции как посредника между конфликтующими сторонами.



Эрдоган переговорил по телефону с Трампом в среду, а с Путиным в четверг. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора Путина и Эрдогана была выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг неё на фоне использования химического оружия в городе Дума.



«Больше всего (в переговорах с Путиным и Трампом) мы коснулись Сирии, того, что мы можем сделать, чтобы как можно быстрее достичь там мира. События в Восточной Гуте, Думе разрывают душу. В части использования химоружия, и наша позиция, и позиция международного сообщества ясна. Все заявления направлены на жёсткое осуждение использования химоружия», — сказал Эрдоган журналистам.



Он добавил, что ожидает от США и РФ чувствительности к использованию не только химического, но и обычного оружия.



«Сейчас заметно потепление в тоне заявлений. Нужно разрядить атмосферу», — сказал Эрдоган.



Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на химатаку в САР, которое сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Пезидент Эрдоган также сказал журналистам, что оперция «Оливковая ветвь» в Африне была нацелена на освобождение территории от террористов, подчёркивая, что Запад должен перестать рассматривать операцию как попытку окупации Сирии.