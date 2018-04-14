Турция удовлетворена операцией США, Великобритании и Франции в Сирии – МИД

Анкара выразила удовлетворение ракетными ударами, нанесенными США, Великобританией и Францией по Сирии в качестве ответа на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, говорится в заявлении МИД Турции в субботу.



«Выражаем удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в Думе, где погибло много мирных жителей. Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим. Использование оружия массового поражения, включая химическое, — это преступление против человечности. У международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химоружие», — говорится в заявлении.



Согласно документу, «эта операция против сирийского режима стала проявлением совести человечества».



«Список военных преступлений и преступлений против человечности, осуществленных режимом Башара Асада в период конфликта, который продолжается уже более семи лет, общеизвестен… Все мировое сообщество, в особенности, страны члены Совбеза ООН, должны согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия», — говорится в заявлении турецкого МИД.



Как отмечается в документе, «Турция верит, что подобные преступления не останутся без наказания, которое предотвратит повторение подобных инцидентов».

Действия режима Башара Асада, стоящего за химической атакой 7 апреля в сирийском городе Дума, не могли оставаться без ответа, позже заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя военную операцию США, Франции и Великобритании в Сирии.

«Призываем мировое сообщество к выработке единой позиции по предотвращению химатак в будущем», — сказал Калын, отметив необходимость привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против человечности.

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Махир Унал заявил, что Турция была заранее проинформирована об ударах США, Великобритании и Франции по Сирии.

«Мы эту операцию рассматриваем как наказание в ответ на химическую атаку. Это операция не против Сирии, а против режима. США, Великобритания и Франция за неделю до этого предупреждали, что последует реакция. С нами тоже поделились этой информацией», — сказал Унал в эфире телеканала CNN Turk.

Вице-премьер Боздаг отметил, что по указанию президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в преддверии военной операции в Сирии состоялся разговор начальников Генштабов Турции и США.

При этом вице-премьер отметил, что авиабаза «Инджирлик» в ходе последних ударов по Сирии не использовалась.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на химатаку режима Асада в Восточной Гуте, в результате которой погибло около 70 мирных жителей.