Эрдоган провёл телефонный разговор по Сирии с Терезой Мэй

Президент Эрдоган обсудил по телефону последние события в Сирии с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Как сообщается, президент Эрдоган, в ходе разговора с британским премьером, подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей конфронтации в регионе.

Президент также отметил, что Турция на протяжении долгого времени осуждает использование химического оружия.

Глава Турецкого государства подчеркнул необходимость предотвращения насилия режима Асада, с применением как химического, так и обычного видов вооружения, а также указал, что единственным путем обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Сирии является политическое урегулирование конфликта.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на химатаку режима Асада в Восточной Гуте, в результате которой погибло около 70 мирных жителей.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам режима Асада более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля».