Кампании исключительно из-за химоружия недостаточно для мира в Сирии — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник подверг критике тот факт, что совместные воздушные и ракетные удары, направленные против режима Асада в Сирии, произошли только после использования химического оружия в Думе, в то время как миллионы людей были убиты или перемещены во время семилетней кровавой войны.

«Интересно, сколько людей из Сирии эти империалистические силы приняли во время конфликта. Они не взяли никого, но в Турции проживают 3,5 миллиона», — заявил Эрдоган.

Он продолжил: «Но что они сделали? Они пришли и ударили, ссылаясь на химическое оружие. Эти дети [поражённые химическим оружием] приходят к нам. Я вижу условия, в которых находятся эти дети, а другие — нет. Единственное, на чём они настаивают, это то, что «мы ударили из-за использования химического оружия». Почему вы рассматриваете только химическое оружие, почему вы не рассматриваете обычное оружие? Если один умер из-за использования химического оружия — 10 погибли от обычного оружия. [Они] смотрят только на тех, кто был убит химическим оружием. Это ли справедливость?»

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли удары по военным объектам режима Башара Асада в Сирии. Операция стала ответом на применение химического оружия против мирного населения пригорода Дамаска Восточной Гуты.

Турция ранее выразила поддержку этим ударам.

«Когда дело доходит до слов, они говорят: «мир, мир, мир». Как это мир? Вы приходите и наносите там удары, а затем говорите о мире. Давайте будем честными, давайте будем искренними. Мы говорим: идём и вместе заложим основы нового мира в мире. Давайте не будем случайным образом бомбить эти страны», — призвал Эрдоган.