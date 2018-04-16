Отношения России и Турции построены на принципе взаимной выгоды — посол РФ Ерхов

В последние годы разноплановые двусторонние российско-турецкие отношения, преодолев сложный период, укрепились с запуском строительных работ на атомной электростанции «Аккую», церемония которого недавно состоялась в Анкаре с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Об этом в интервью с Daily Sabah заявил посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов.

Ерхов отметил важность АЭС «Аккую» не только для Турции, но и для России, так как это «стратегический проект для двусторонних отношений» стран.

«Речь идет не только о фабрике. Проект включает в себя многие другие аспекты, такие как, например, образовательные программы для турецких студентов, с тем чтобы они могли работать на атомных электростанциях. Это очень специфическая область науки, промышленности», — отметил посол РФ.

Комментируя недавний трёхсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана по Сирии в Анкаре, Ерхов заявил, что решительность трёх стран-гарантов астанинского процесса имеет исключительную важность с точки зрения политического урегулирования в Сирии.

Он также отверг утверждения о том, что саммит в Анкаре не принёс конкретных результатов.

«Нет конкретного решения? Совсем наоборот, было совместное заявление трёх президентов от 4 апреля 2018 года. Трёхстраничный, очень конкретный и очень многообещающий документ, реальный положительный результат астанинского формата, который считается единственной эффективной международной инициативой, действительно помогшей уменьшить насилие в Сирии», — сказал российский дипломат.

Он выразил уверенность в том, что, несмотря на все разногласия, проблемы и заговоры, Турция, Россия и Иран смогут помочь установить мир в Сирии.

Затрагивая тему российских туристов посещающих Турцию, Ерхов сообщил, что в этом году можно ожидать рекордное количество посетителей из России.

«Туризм является одним из основных аспектов нашего двустороннего сотрудничества. Это приносит деньги Турции, поэтому это выгодно Турции, также это доставляет удовольствие россиянам, поэтому это хорошо для россиян. Россияне интересуются Турцией как местом, где они могут провести свой отпуск. Им нужно солнце, им нужно море, они нуждаются в отдыхе, и они получают всё это в Турции», — заявил Ерхов.

По словам дипломата, взаимовыгодные отношения России и Турции могут послужить моделью для других.