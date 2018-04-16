Политика Турции по Сирии отличается от Ирана, России и США — зампремьера

Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным и Трампом шаги к миру в Сирии

Турция не стоит вместе с какой-либо страной в Сирии, и её политика в регионе отличается от политики Ирана, России и США, заявил в понедельник заместитель премьер-министра Бекир Боздаг.

Выступая перед журналистами в Катаре, представитель правительства Боздаг также сказал, что Турция никогда не стеснялась работать вместе с любой страной, которая защищала «правильные принципы» в отношении Сирии.

«Наша политика служит правому делу. Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе. Кто на стороне правды, с тем мы и будем. Если это будет служить интересам нашей политики по Сирии, мы будем действовать как с США, так и с Россией и Ираном», — заявил Боздаг.

Его комментарии прозвучали в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что ракетные удары по режиму Асада в Сирии «отделили» Турцию от России.

ВС США, Великобритании и Франции 14 апреля нанесли удары по военным объектам режима Башара Асада в Сирии. Операция стала ответом на применение химического оружия против мирного населения пригорода Дамаска Восточной Гуты. Ударам подверглись военные объекты режима Асада в Дамаске, провинциях Хама, Хомс, Дераа и Сувейда. Всего по объектам режима в Сирии было выпущено 103 ракеты.

Турция ранее выразила удовлетворение этими ударами. Россия их резко осудила.