У нас крепкие отношения с Россией — глава МИД Турции

Эрдоган и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии

Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным и Трампом шаги к миру в Сирии

Турция удовлетворена операцией США, Великобритании и Франции в Сирии – МИД

Политика Турции по Сирии отличается от Ирана, России и США — зампремьера

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что турецко-российские отношения остаются тесными, несмотря на возможные разногласия.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Чавушоглу попросили прокомментировать заявление президента Франции, который заявил, что ракетные удары по режиму Асада в Сирии «отделили» Турцию от России.

«У нас могут быть разные взгляды, но наши отношения с Россией не ухудшатся из-за слов президента Франции. У нас крепкие отношения с Россией. Подобные заявления некорректны», — подчеркнул Чавушоглу.

По словам министра, у Турции сложились близкие отношения с Россией и Ираном в течении астанинского процесса по урегулированию в Сирии, который принёс немалый успех.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли удары по военным объектам режима Башара Асада в Сирии. Операция стала ответом на применение химического оружия против мирного населения пригорода Дамаска Восточной Гуты.

Турция ранее выразила удовлетворение этими ударами. Россия их резко осудила.