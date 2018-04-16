Эрдоган и Меркель считают необходимым прогресс в политическом процессе в Сирии

Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии после удара по режиму Асада

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре высказались за необходимость прогресса в политическом процессе в Сирии, сообщает пресс-служба кабмина Германии.



«Центральной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Канцлер и президент обменялись мнениями о возможностях продвинуться в политическом процессе. Они выразили единое мнение, что это крайне необходимо», — говорится в заявлении.

Лидеры также подчеркнули важность защиты территориальной целостности Сирии в процессе разрешения семилетнего кризиса в стране.

Также стороны обсудили двусторонние отношения.

Турция и Германия не принимали участие в ракетных ударах, которые были проведены США, Францией и Британией по объектам режима Асада в Сирии.



Ранее Эрдоган также провёл телефонные разговоры с премьер-министром Британии Терезой Мэй, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным и призвал к избежанию дальнейшего обострения напряженности в регионе.