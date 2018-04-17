Эрдоган и Рухани провели телефонный разговор по Сирии

Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Рухани.

Как сообщают источники в администрации президента Турции, в ходе разговора собеседники обсудили ситуацию в Сирии и отношения Турции и Ирана.

Президент Эрдоган отметил, что позиция Анкары по вопросу применения химического оружия остается неизменной. По его словам, важно не допустить эскалации напряженности в Сирии.

Лидеры также подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Сирии и совместных усилий Турции, России и Ирана в рамках астанинского процесса для урегулирования сирийского кризиса политическим путем.

Кроме того, президенты выразили удовлетворение в связи укреплением экономических связей Турции и Ирана.