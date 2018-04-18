Турция проведёт досрочные выборы 24 июня 2018 года

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня этого года.

«Вчера Бахчели в парламенте предложил перенести выборы на ранний срок. Мы обсудили это предложение. Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 года. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке», — сказал Эрдоган журналистам.



Он аргументировал проведение досрочных выборов необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему.

Ранее президент принял лидера оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, через день после того как последний призвал к проведению досрочных выборов.

Встреча началась в резиденции президента Турции в 13:30 и прошла в закрытом для прессы режиме.

Как сообщается, встреча длилась около 30 минут.

Накануне Бахчели призвал провести в Турции 26 августа нынешнего года досрочные президентские и парламентские выборы.

Выступая на заседании парламентской фракции MHP, Бахчели заявил, что в годовщину победы в битве при Манцикерте турецкий народ может выбрать и президента, и депутатов парламента, «преподав тем самым заслуженный урок врагам Турции». По его словам, «это самый приемлемый, логичный и демократический путь».

Ранее правительство страны во главе с Партией справедливости и развития (AK Parti) несколько раз заявляло, что досрочных выборов не будет.