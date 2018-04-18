Эрдоган принял лидера MHP Девлета Бахчели

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял лидера оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, через день после того как последний призвал к проведению досрочных выборов.

Встреча началась в резиденции президента Турции в 13:30 и прошла в закрытом для прессы режиме.

Как сообщается, встреча длилась около 30 минут.

Накануне Бахчели призвал провести в Турции 26 августа нынешнего года досрочные президентские и парламентские выборы.

Выступая на заседании парламентской фракции MHP, Бахчели заявил, что в годовщину победы в битве при Манцикерте турецкий народ может выбрать и президента, и депутатов парламента, «преподав тем самым заслуженный урок врагам Турции». По его словам, «это самый приемлемый, логичный и демократический путь».

Ранее правительство страны во главе с партией справедливости и развития (AK Party) несколько раз заявляло, что досрочных выборов не будет.