Министры иностранных дел Казахстана и Турции встретились в Анкаре

Казахстан планирует усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом

Астанинский процесс играет важную роль в урегулировании сирийского кризиса. Об этом сказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Кайратом Абдрахмановым.

«Астанинский процесс способствует установлению режима прекращения огня в Сирии и созданию зон деэскалации. Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 14-15 мая», – сказал Чавушоглу.

По его словам, основной целью визита Абдрахманова является подготовка к визиту президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию и предстоящее заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Казахстан.

Турция и Казахстан делают все возможное для еще большего укрепления двусторонних отношений, сказал министр.

Глава МИД напомнил, что Казахстан является непостоянным членом СБ ООН, в котором председательствует.

Говоря об экономических отношениях между двумя странами, министр отметил, что Турция и Казахстан намерены довести товарооборот до пяти, а затем – до 10 миллиардов долларов.

«Страны обладают достаточным потенциалом для этого и намерены в будущем реализовать множество совместных проектов», – сказал Чавушоглу.

«Турецкие компании сыграли важную роль в развитии Казахстана, увеличили свои инвестиции в эту страну. Казахстанские предприниматели также стали больше инвестировать в Турцию», – сказал Чавушоглу.

По его словам, наблюдается значительный рост турпотока из Казахстана в Турцию.

Турция и Казахстан намерены усилить сотрудничество в будущем для обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, сказал министр.

«Казахстан поддерживает Турцию в вопросе борьбы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Службы безопасности Турции и Казахстана продолжают работу в этом направлении, обмениваются информацией. Страны намерены усилить сотрудничество в данном вопросе в будущем», – сказал Чавушоглу.

По словам министра, Турция и Казахстан тесно сотрудничают в сфере обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и других областях.

Напомним, что Абдрахманов прибыл в Турцию с официальным визитом в среду.