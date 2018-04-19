Эрдоган и Си Цзиньпин обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону турецко-китайские отношения и ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в четверг.



«Лидеры Турции и Китая обсудили двусторонние и региональные проблемы, подтвердили решимость укреплять сотрудничество во всех сферах, договорились продолжать инвестиции в проект «Шелковый путь». Они также обменялись мнениями по последним событиям в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения ее территориальной целостности и совместной борьбы с терроризмом», — сообщил источник.



По его информации, Эрдоган отметил, что Турция с самого начала высказала свою позицию по отношению к использованию химического оружия и считает, что нельзя давать поводов для эскалации напряженности в Сирии.

Стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию отношений между Турцией и КНР во всех областях.

Эрдогана отметил что, очень важно не допустить дальнейшего роста напряженности в Сирии, сохранить территориальную целостность этой страны.

Эрдоган также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.