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Парламент Турции поддержал проведение досрочных выборов

АГЕНТСТВА
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА
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Парламент Турции в пятницу поддержал проведение досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня.

Законопроект поддержали 386 из 550 парламентариев.

Ранее правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) и её союзник на предстоящих выборах — Партия националистического движения (MHP) внесли в парламент предложение провести досрочные выборы.

В среду президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую форму правления.

По словам Эрдогана, проблемы региона и непростой период, который переживает Турция, актуализируют вопрос перехода к президентской системе.

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