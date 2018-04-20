Парламент Турции поддержал проведение досрочных выборов

В Турции будут голосовать в 6 раз за 4 года

Парламент Турции в пятницу поддержал проведение досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня.

Законопроект поддержали 386 из 550 парламентариев.

Ранее правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) и её союзник на предстоящих выборах — Партия националистического движения (MHP) внесли в парламент предложение провести досрочные выборы.



В среду президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую форму правления.

По словам Эрдогана, проблемы региона и непростой период, который переживает Турция, актуализируют вопрос перехода к президентской системе.