Турецкий премьер посоветовал США заниматься своими делами, а не критикой выборов в Турции

Премьер Бинали Йылдырым посоветовал США заниматься своими делами в ответ на критику Вашингтоном проведения досрочных выборов в Турции в условиях режима чрезвычайного положения.

Как заявила в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях режима чрезвычайного положения.



«У меня будет послание к США: пусть сначала разберутся со своими делами. В Америке до сих пор не закончились дискуссии по поводу собственных выборов. Если американцы хотят посмотреть сами — пусть приезжают в Турцию и посмотрят, прозрачные у нас выборы или нет», — заявил Йылдырым журналистам, комментируя высказывание Науэрт.

В среду стало известно, что в 24 июня 2018-го в Турции состоятся досрочные президентские и парламентские выборы, которые изначально должны были проходить в ноябре 2019 года. Об этом Эрдоган объявил по итогам встречи с главой Партии национального движения (MHP) Девлетом Бахчели — союзника AK Parti на предстоящих выборах.



Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля.