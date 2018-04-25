Газопровод ТАНАП войдет в строй до выборов в Турции – Эрдоган

Церемония ввода в строй Трансанатолийского газопровода (ТАНАП) состоится до досрочных выборов в Турции, назначенных на 24 июня. Об этом в среду заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, которую транслировал телеканал ТРТ.

«Самый крупный [текущий] проект — это ТАНАП. Скоро мы откроем его, и это станет предвыборным подарком нашей нации и всему миру. ТАНАП внесет вклад в энергобезопасность всей Европы», — сказал Эрдоган. Он также отметил, что с вводом в строй газопровода «Азербайджан станет инвестором номер один в Турции».

Турецкий лидер напомнил, что одной из целей визита Алиева было участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. «В дальнейшем в нашей повестке новые проекты, которые мы будем реализовывать. И самым важным будет переход на взаиморасчеты в национальных валютах», — сообщил турецкий президент.

В ближайшем будущем Турция и Азербайджан реализуют новые совместные проекты. Одним из приоритетов Баку и Анкары является переход на расчеты в национальной валюте, сказал президент Турции.

Турецкий лидер поблагодарил Азербайджан за поддержку шагов Турции по борьбе с терроризмом. «Баку с самого начала заявил о поддержке операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне», — добавил Эрдоган.

ТАНАП является одним из основных сегментов "Южного газового коридора" (ЮГК), предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу. Магистраль длиной 1,85 тыс. км протянется от грузино-турецкой границы до границы Турции с Грецией. В первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 миллиарда куб. м, во второй — 4 миллиарда куб. м, в третий — 6 миллиардов куб. м. Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будут оставаться Турции, а 10 миллиардов куб. м транспортироваться на юг Европы по Трансадриатическому трубопроводу (ТАП), также входящему в систему ЮГК.