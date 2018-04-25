Главы МИД Турции, России и Ирана встретятся в Москве

Турция, Россия и Иран проведут переговоры по Сирии в Астане

Министры иностранных дел Турции, России и Ирана встретятся в субботу в Москве, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщают в МИД РФ.

В начале апреля этого года в Анкаре прошёл саммит президентов трёх стран, в ходе которого лидеры обсудили антитеррористическую операцию Турции в Африне, ситуацию в зонах деэскалации в Идлибе и ситуацию в Восточной Гуте.

Первый трёхсторонний саммит лидеров был проведён 22 ноября прошлого года в российском прибрежном городе Сочи.

С тех пор как был запущен астанинский процесс по урегулированию военного конфликта в Сирии, Турция, Россия и Иран провели ряд переговоров на уровне глав МИД.

Одним из главных военных итогов переговоров стала договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией, как гарантами перемирия в Сирии, трёхстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в Сирии.