Турция осуждает заявление Трампа по событиям 1915 года

В МИД Турции назвали субъективной и ошибочной позицию президента США Дональда Трампа по историческим реалиям периода Первой мировой войны.

«Анкара решительно отвергает субъективные и ошибочные интерпретации исторических реалий, содержащиеся в письменном заявлении президента США от 24 апреля 2018 года», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Турции.

В МИД Турции призвали администрацию США к справедливой оценке событий периода Первой мировой войны, когда с трагедией столкнулись все народы, населявшие Османское государство. «Хотелось бы напомнить президенту Трампу, что в тот же период армянскими повстанцами были убиты более 500 тысяч мусульман. Турция и сегодня привержена идее создания совместной исторической комиссии, открыв для исследований свои архивы», – говорится далее в заявлении.

Кроме того, привлекается внимание к проведению очередной религиозной службы в Армянской апостольской церкви Стамбула в память об армянах Османского государства, погибших в условиях Первой мировой войны. Участники службы почтили память армян Османского государства, что соответствует духу 800 летней турецко-армянской дружбы, констатировали в МИД Турции.

Анкара рекомендует Вашингтону учесть также текст послания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес участников религиозной службы в Армянской апостольской церкви Стамбула.

«Считаем также рациональным подходом тот факт, что президент США не поддержал утверждения о вымышленном геноциде армян и тем самым не вышел за рамки международного правового поля», – говорится далее в заявлении.