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Главы МИД Турции и Украины обсудили вопросы стратегического партнёрства

РИА НОВОСТИ
КИЕВ
Опубликовано
Фото из архива

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и обсудил с ним вопросы стратегического партнерства.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, Климкин находится с рабочим визитом в Турции, это уже третий визит министра в Турцию с начала 2018 года.

«Сегодня в Турции. С другом Мевлютом (Чавушоглу — ред.) обсудили все и даже больше: от стратегического партнерства — до открытия нашего консульства в Анталии в этом году», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

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