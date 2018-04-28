Главы МИД Турции, РФ и Ирана встретились в Москве

Министры иностранных дел Турции, Росси и Ирана обсудили в субботу в Москве сирийское урегулирование, в частности, подготовку к девятому раунду переговоров по Сирии в Астане.

Любое силовое решение ситуации в Сирии незаконно, оно будет неустойчивым, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции по итогам встречи.

«Я согласен с господином Зарифом, что лучшее решение — это политическое решение. Любое силовое решение незаконно, и оно не будет устойчивым. Последние события и ситуация на местах указывают на то, что необходимо придать дополнительный стимул нашей работе по достижению этой высокой цели», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Необходимо выполнять астанинские соглашения, совместные декларации и решения, которые были направлены на достижение этой цели, подчеркнул Чавушоглу, отметив, что это нелегко.

Тегеран выступает за беспристрастное расследование предполагаемого инцидента с химоружием в Сирии, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим российским и турецким коллегами.

«Мы всегда осуждали применение химического оружия, независимо от того, кто жертва, кто виновники. Мы считаем, что нужно расследование на земле, оно должно быть беспристрастным, и оно сможет пролить свет на очень сложный вопрос», — сказал Зариф.

«Мы вынуждены констатировать продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога между сирийцами, попытки помешать формированию конституционного комитета, решение о создании которого было принято делегатами сочинского форума и получило четкую поддержку со стороны Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и его специального посланника Стаффана де Мистуры, который принимал непосредственное участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.



Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.