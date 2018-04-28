Турция надеется на успешное продолжение переговоров лидеров КНДР и Южной Кореи

Турция приветствует встречу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в деревне Пханмунджом к югу от демаркационной линии, разделяющей два государства.

В сообщении, размещенном в микроблоге президента Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Twitter говорится: «Анкара поддерживает исторический шаг в направлении углубления связей и денуклеаризации Корейского полуострова. Надеюсь на успешное продолжение данного процесса».

Турецкий лидер сообщил, что итоги переговоров лидеров двух Корей станут одной из тем повестки дня его визита в Сеул. «В ходе встречи 2 мая в Сеуле я обсужу с президентом Мун Чжэ Иным и этот вопрос», – говорится далее в сообщении.

Отметим, что данное сообщение было переведено и на корейский язык и также размещено в соцсети Twitter.